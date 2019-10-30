انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا بجنيف

انطلقت منذ قليل، اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا بجنيف برعاية الأمم المتحدة، بكامل أعضائها المئة وخمسين.



وتعد اجتماعات اللجنة الدستورية أولى الخطوات الملموسة لتدشين حزمة من الإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة في البلاد.



يذكر أنه تم التوصل لاتفاق طرح بموجبه كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية، على أن تتكون اللجنة من 150 عضوا.