السفير كوريا بالقاهرة: نثمن دور مصر المحوري في الشرق الأوسط

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول أن بلاده تقدر وتثمن دور مصر البارز والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يؤهلها لقيادة عملية التنمية بالقارة، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودخول اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية حيز النفاذ، بحيث تكون مصر بوابة عبور التجارة والاستثمارات الكورية إلى أفريقيا.



جاء ذلك خلال تصريحات للسفير الكوري الجنوبي بأسوان اليوم الأربعاء، على هامش زيارته للمحافظة، لافتتاح اليوم الثقافي الكورى بجامعة أسوان.



وقال السفير الكوري الجنوبي إن اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره مون جيه الرئيس الكوري

الجنوبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ساهم إلى حد كبير في تفعيل أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأوضح يون يو أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية تبلورت مؤخرا بزيارة وفد رفيع المستوى من المستثمرين الكوريين إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس السيسي ؛من أجل توسيع نشاط الشركات الكورية في السوق المصرية،قائلا"إن المستثمرين الكوريين أشادوا خلال اللقاء بالرؤية الاقتصادية الجيدة للرئيس السيسي عن السوق المصرية، والذي يتمتع باحترام وتقدير الشعب الكوري".



وأضاف السفير إن مصر شريك اقتصادي رئيسي لكوريا الجنوبية في العالم، مشيرا إلى أن حجم التجارة الكورية الجنوبية داخل مصر يصل الآن إلى 2.2 بليون دولار، فيما يصل حجم التجارة الكورية في العالم بنحو 1.4 تريليون دولار، أعرب عن امنياته أن يصل حجم التجارة مع القاهرة إلى أكثر من ذلك.



وكشف يون يو تشول أنه يجرى حاليا الاتفاق على تشغيل 25 رحلة طيران مباشرة من كوريا إلى القاهرة خلال الموسم السياحي الحالي، والتي تساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحية الكورية داخل مصر، وأنه من المقرر توجيه هؤلاء السائحين إلى زيارة المدن السياحية الكبرى داخل مصر من بينها الأقصر وأسوان.



وتوقع زيادة أعداد السائحين الكوريين خلال الفترة القادمة، مع توافر مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر، عقب الحرب على الإرهاب التي يقودها الرئيس السيسي.



وأضاف السفير أنه يعول الكثير على تفعيل أطر اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وسيول بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للشركات الكورية بأن تتواجد داخل مصر بكل قوة،في الوقت الذي يعمل بالسوق المصرية حاليا حوالي 40 شركة كورية، منها مصانع سامسونج، وإل جي التي تنتج منتجات تحمل شعار "صنع في مصر".



وأشاد بالعلاقات الثقافية والتاريخية التي تربط مصر بكوريا الجنوبية، معربا عن فخر بلاده التي تمتلك تاريخًا يرجع لآلاف السنين، يتشابه إلى حد ما مع حضارة السبعة الأف سنة للمصريين،وهو ما دفع سول إلى التحول فى علاقتها مع القاهرة من العلاقات الدبلوماسية إلى العلاقات العامة.



وأوضح السفير إنه تم ذلك من خلال نشر الثقافة واللغة الكورية داخل مصر بعد افتتاح أكبر مركز ثقافي كوري في القاهرة، وافتتاح قسم للغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وأيضا بجامعة أسوان، كما تحتفل السفارة الكورية الجنوبية سنويا باليوم الثقافي الكوري بين القاهرة وأسوان.



واختتم السفير الكوري تصريحاته بأن بلاده قادرة على معاونة المصريين في استكمال إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، في ظل الخبرات الكورية الكبيرة في المجال النووي.