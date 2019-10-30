تعاون بين التنمية المحلية والوادي الجديد لحفر 3 آبار

وقعت وزارة التنمية المحلية وجهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، بروتوكول تعاون لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، وحفر آبار بالواحات البحرية.

وقال مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد - في بيان اليوم الأربعاء - إن خطوات تنفيذ البروتوكول بدأت بالفعل من خلال طرح مشروع حفر 3 آبار مياه شرب وإحلال وتجديد مباني رئاسة الوحدة المحلية القروية بمركزي الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية 16.45 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروع حفر الآبار الثلاثة تشمل بئر مياه شرب بعمق 650 مترًا، وبتكلفة 3.7 مليون جنيه في قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثان بنفس العمق والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالث بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، لخدمة التنمية بالقرى الثلاث على أن يبدأ التنفيذ في مدة تصل إلى 6 أشهر، لتدخل الآبار الخدمة في شهر يوليو 2020.

وأشار إلى أن مشروعي إحلال وتجديد مبنى الوحدة الملحية لقرية أولاد عبد الله بمركز بلاط، بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ومبنى الوحدة المحلية القروية بمركز الداخلة بنفس التكلفة، سيتم تنفيذهما قريبا.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أن البروتوكول يتضمن تطوير المجازر بالمحافظة، حيث تم معاينة 14 مجزرا، وتحديد مجزرين للبدء بهما وهما مجزر موط بالداخلة ومجزر الخارجة، وجاري حاليًا أعمال الطرح تمهيدا للتنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبالنسبة لمشروع إقامة طريق دائري جديد بمركز الداخلة يربط بين قرية الموهوب ومطار الداخلة بمدينة موط بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه، قال عبد المنعم إن المشروع ينفذ على مراحل ويصل طوله إلى 53 كيلومترا ليربط بين قرية الموهوب، وحتى طريق موط - شرق العوينات.. موضحا أنه تم إسناد المشروع للشركة الوطنية للطرق، وبتمويل من جهاز التعمير على أن تبدأ أعمال الرصف في شهر نوفمبر المقبل، وتنتهي مرحلته الأولى خلال 12 شهرا بطول 15 كيلو مترا.