الجمعة.. افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تفتتح وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، فى الثامنة مساء الجمعة الأول من نوفمبر على المسرح الكبير، والتى تتواصل لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية "مصر، لبنان، العراق، الاردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان".



تبدأ المظاهر الاحتفالية فى ساحة الأوبرا حيث يقدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضا على مسارح خارجية أعدت خصيصًا لهذه المناسبة، ثم يتم افتتاح معرضين لفنون الخط العربى الاول للفنان المكرم حمدى زايد بقاعة صلاح طاهر والثانى بعنوان عاشقات الخط العربي ويضم 60 عمل لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير، بعدها ينتقل الحضور إلى بهو المسرح الكبير لتفقد معرض بعنوان من أغانى الأفلام يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين أثروا السينما المصرية بأعمال خالدة.



ومن داخل المسرح الكبير تعلن وزير الثقافة انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة ( كريم العراقى )، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد ويسبق ذلك كلمات لكل من رئيس الأوبرا والمهرجان ومدير المهرجان والمؤتمر.



ثم يقام الحفل الفني الذى يحييه النجم الكبير محمد منير حيث يتغنى بنخبة من أعماله الجماهيرية التى ابدعها على مدار مشواره الفنى المشرق.



وتتضمن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، 37 حفل يحييها 92 فنانا، منهم 81 مطربا ومطربة هم حـسب ترتيب الحفـلات محمد منير ( مصر )، رحاب مطاوع ( مصر )، سعد رمضان ( لبنان )، مدحت صالح ( مصر )، مي فاروق ( مصر )، مروان خوري ( لبنان )، آيات فاروق ( مصر )، فؤاد زبادي ( المغرب )، محمد الحلو ( مصر )، سوما ( مصر )، هاني شاكر ( مصر )، أنغام ( مصر )، ريهام عبد الحكيم ( مصر )، على الحجار ( مصر )، نهاد فتحى ( مصر )، أحمد عفت ( مصر )، عاصي الحلاني ( لبنان )، مروة ناجي ( مصر )، وائل جسار ( لبنان )، همام إبراهيم ( العراق )، فايا يونان ( سوريا )، كارمن سليمان ( مصر )، محمد الشرنوبى ( مصر )، اصالة ( سوريا )، نهى حافظ ( مصر )، رضوي سعيد ( مصر )، أحمد محسن ( مصر )، محمد شوقي ( مصر )، أحمد إبراهيم ( مصر )، نادية مصطفى ( مصر )، ابراهيم فاروق ( مصر )، محمود درويش ( مصر )، ريم كمال ( مصر )، رحاب عمر ( مصر )، مروة حمدي ( مصر )، اسماعيل صادق ( مصر )، سعيد عثمان ( مصر ) يحيى عبد الحليم ( مصر )، حنان ماضي ( مصر )، ندى غالب ( مصر )، احمد عصام ( مصر )، خالد عبد الغفار ( مصر )، نداء شرارة ( الأردن )، بلال مختار ( مصر )، محمد عبد الحميد ( مصر )، حاتم زايد ( مصر )، حسام صقر ( مصر )، محمد ثروت ( مصر )، ياسر سليمان ( مصر )، اجفان ( مصر )، مي حسن ( مصر )، وليد حيدر ( مصر )، حسناء ( مصر )، ياسر سعيد ( مصر )، محمد متولي ( مصر )، ايمن مصطفى ( مصر )، وعد بحري ( سوريا )، ابراهيم فاروق ( مصر )، أحمد العامري ( مصر )، تامر نجاح ( مصر )، احمد نافع ( مصر )، أحمد سعيد ( مصر )، اميرة احمد ( مصر )، سارة زكى ( مصر )، أشرف وليد ( مصر )، غادة ادم ( مصر )، حنان عصام ( مصر )، انغام مصطفى ( مصر )، احمد صبرى ( مصر )، محيى صلاح ( مصر )، محمد الخولى ( مصر )، أمير الرفاعي ( مصر )، كريم زيدان ( مصر )، أحمد حسن ( مصر )، وائل سراج ( مصر )، أشرف زيدان ( مصر )، محمد عبد التواب ( مصر )، مصطفى النجدى ( مصر )، محمد حسن ( مصر )، ابراهيم راشد ( مصر )، محمود عبد الحميد ( مصر ).



إلى جانب 11 سوليست هم عازف البيانو عمرو سليم ( مصر )، عازف الجيتار وحيد ممدوح ( الأردن )، عازف الكمان جهاد عقل ( لبنان )، عازف القانون فرات قدوري ( العراق )، عازف العود ممدوح الجبالي ( مصر )، عازف التشيللو عماد عاشور ( مصر )، عازف القانون ماجد سرور ( مصر )، عازف البيانو عمر خيرت ( مصر )، عازف الكمان حسن شرارة ( مصر )، عازفة القانون عفاف شكري ( مصر )، عازف العود وليد سلامة ( مصر ).



كما تشارك 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية ( عمان )، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمي، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، فرقة المايسترو هاني فرحات، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة كل من المايسترو مصطفى حلمى والمايسترو حازم القصبجى، أوركسترا الموسيقار عمر خيرت، فرقة الفنان وائل جسار بقيادة المايسترو عادل عياش، فرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة المايسترو هياف ياسين، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد حسن فكرى، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة أنغام الشرق بقيادة المطرب ابراهيم فاروق، فرقة كنوز الشرق بقيادة المطرب محمود درويش، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال، سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، فرقة الفن الصادق بقيادة المطرب اسماعيل صادق، فرقة فن بقيادة المطرب يحيى عبد الحليم، فرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان، فرقة المطربة حنان ماضي، فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة كل من المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والمايسترو ايهاب عبد الغفار، فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.