"أمهات مصر" تتستنكر عدم تسليم تابلت أولى ثانوي حتى الآن

استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر، عدم تسليم وزارة التربية والتعليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي حتى الآن، رغم بدء العام الدراسي في 21 سبتمبر الماضي.



وتساءلت عبير، في تصريحات صحفية، موجه حديثها لوزارة التربية والتعليم: "ما هي الأسباب التي تؤخر توزيع التابلت على الطلاب حتى الآن؟، ولماذا تخلق الوزارة هذه الأزمة للعام الثاني على التوالي وتجنب الأخطاء؟".



ولفتت النظر إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يستغرقون وقت طويل للتعامل مع التابلت وأستخدامه، ما هو سبب مشاكل كثيرة العام الماضي عند استلامهم التابلت قبل الامتحانات بأيام تعتبر قليلة، حيث وجدنا طلاب كثيرين لا يستطيعون حل الأسئلة عليه وبعدهم لا يتمكن من استخدام القلم، مستطردة: "حتى لو الإمتحانات تجريبية، لازم يكون في انضباط وانتظام في توزيع التابلت منذ الأسبوع الأول من بداية الدراسة".



وقالت إنه كان يجب على الوزارة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بتوزيع التابلت خلال إجازة الصيف، مضيفة: "لماذا تعمل الوزارة كل حاجة على الحركرك، على سبيل المثال مسابقة العقود المؤقتة لسد عجز المعلمين في المدارس أعلنت عنها بعد بداية العام الدراسي بدلا من أن تعلن عنها خلال إجازة الصيف وحتى الآن لم تظهر نتيجة المقبولين منهم وعند ظهور النتيجة سيكون الفصل الدراسي انتهي، دون وجود عدد كاف من المعلمين".