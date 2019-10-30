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محافظات

بدء مؤتمر طب الأسنان بأزهر أسيوط

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:36 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط بحضور الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر السابق حول "الاتجاهات الحديثة في طب الاسنان" بمشاركة أكثر من ٦٠ باحثا.

يشارك في المؤتمر كل من الدكتور خالد صديق عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور فتحي أبو زيد وكيل الكلية للدراسات العليا نائب رئيس المؤتمر والدكتور محمود عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس المؤتمر والدكتور أحمد قاسم عميد الكلية السابق والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد والدكتور محمد فؤاد إدريس سكرتير عام المؤتمر والأستاذ أشرف عبدالحافظ مدير الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور خالد صديق عميد كلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يعد فرصة فى تبادل الأفكار والرؤى والأبحاث العلمية بين المشاركين فى المؤتمر لنقل الخبرات لشباب الأطباء والطلاب فى مجال طب الأسنان وأشار سيادته ان الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر إيمانًا منها بضرورة التعاون مع النقابات والمؤسسات والهيئات الحكومية على استعداد بتسخير كل إمكانيات الجامعة لإقامة مثل هذه المؤتمرات التى تخدم المجتمع والأطباء.

وأشار الدكتور محمود عمار نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر يشكل سابقة علمية هي الأولى من نوعها ضمن خطة عمل كلية طب الأسنان في الجامعة لمواكبة الجديد في مهنة طب الأسنان وضمن برنامج التطوير الطبي المستمر للتأكيد على تطوير ثقافة متقدمة في مجال الربط العلمي الوثيق بين المنابع العلمية من أجل الاستفادة من الخبرات والعلوم من خلال مستجداتها ومعطياتها.

وأكد الدكتور فتحي أبو زيد نائب رئيس المؤتمرإلى أن هذا المؤتمر يأتي استكمالا للمؤتمرات التى تم إقامتها من قبل فى مجال طب الأسنان والتى حرصت الجامعة على إقامتها كما يعد فائدة كبيرة لأطباء الأسنان لأنه يضم نخبة من العلماء ويشارك فى المؤتمر العديد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب الأسنان.

ورحب الدكتور محمد فؤاد سكرتير عام المؤتمر بالمشاركين فى المؤتمر وقال أن المؤتمر سيتناول عدة محاور من بينها التعريف بكل ما هو جديد في كافة التخصصات المختلفة في مجال طب الأسنان حيث لبى دعوتها أكثر من 60 محاضر من نجوم ونخب طب الأسنان دخل مصر وخارجها يجتمعون ولأول مرة في صعيد مصر داخل كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط والتى تعد علما راسخا فى مجال طب الأسنان بين كليات صعيد مصر،كما يشتمل علي 11 جلسات علمية تخصصية على مدار ثلاثة أيام بحيث تحتوي كل جلسة على ما بين 5 إلى 6 محاضرين في أحد تخصصات طب الأسنان تلي كل محاضرة جلسة نقاشية صغيرة و12 ورشة عمل تخصصية في كافة تخصصات طب الأسنان على مدار خمسة أيام،و5 عروض حية لحالات جراحية في تخصصات مختلفة علي مدار ثلاثة ايام.

شارك في المؤتمر نخبة علمية دولية ونخبة متميزة من أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية وعدد كبير من الأطباء وجراحي طب الأسنان.
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