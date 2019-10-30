بمشاركة مصر.. انطلاق المنتدى الرقمي الألماني العربي ببرلين

تنظم المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، المنتدى الرقمي الألماني العربي الثالث، في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل في برلين، بمشاركة مصر.

وذكرت المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، في بيان، أنه لأول مرة يتم التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا الفيدرالية (BMWi) لتنظيم المنتدى وتوجيه الدعوة لأكثر من 4000 من صانعي القرار الرقمي من جميع أنحاء العالم في برلين، وسيشارك فيه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجونتر بيجر رئيس قسم سياسات الاقتصاد والتجارة والتنمية الريفية بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، فضلا عن سلمى كريم رئيس قسم رأس المال البشري والابتكار بوكالة التنمية الرقمية المغربية.

وأضاف البيان أن المنتدى يناقش كيفية الاستفادة من هذا الحدث الدولي الفريد للتعرف على الرقمنة والتحول الرقمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، وتبادل الخبرات مع الآخرين وبناء علاقات في صناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويتناول المنتدى عدة مجالات منها: الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم الإلكتروني والمدن الذكية، كما يستعرض موضوعات تدور حول تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، تشجيع النساء، لاسيما صاحبات المشاريع، والشباب كمفتاح للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

ويشارك بالحضور ممثلون من جميع البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، بما في ذلك الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وكذلك دول حوض البحر المتوسط ​​الأخرى.