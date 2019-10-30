المركز الثقافي المصري في نواكشوط يفتح باب التسجيل لتعلم "العربي"

افتتح المركز الثقافي المصري في نواكشوط باب التسجيل لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الأفارقة والأوروبيين المتواجدين في موريتانيا.



وقال الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري مدير المركز الثقافي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن مصر تبدي اهتماما كبيرا لنشر الثقافة العربية في جميع المكاتب في الخارج وخاصة المكاتب المنتشرة في القارة الأفريقية.



وأضاف العزازي أن هذا دليل على التواصل مع الدول الأفريقية، وإن مكتب نواكشوط فتح باب التقدم لقبول الطلاب غير الناطقين باللغة العربية ومن مختلف الجنسيات المقيمة على الأراضي الموريتانية لتمكينهم من دراستها والتحدث بها ضمن جهود مصرية برعاية السفير أحمد سلامة سفير مصر لدى موريتانيا.