التعليم العالي والشباب والرياضة يدعمان منتخب الجامعات في أبوظبي

زار وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات في مقر إقامتهم بأبوظبي، والتقي مع الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور منتصر نوح رئيس البعثة والدكتور محمد كشك نائب رئيس البعثة والدكتور تامر العناني مدير البعثة، والجهاز الفني والإداري ولاعبو المنتخب.



وأكد للاعبي منتخب مصر أن هذا الفريق يحظى بدعم ومساندة كبيرة من وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، مطالبا إياهم بالفوز بدورة التسامح العربية والظهور بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر بين الدول العربية.