مصرع عامل انهارت به "بلكونة" في الشرابية

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار شرفة منزل أحد العقارات التي كان يعمل بها في منطقة الشرابية.



تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وجود متوفي بأحد الشوارع بعزبة الورد.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المجنى عليه فى بلكونة بأحد العقارات انهارت به ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.