تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الأربعاء بلغ 28 سفينة.



وذكرت موانئ بورسعيد - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن، ومغادرة 6 سفن، فيما توجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، في حين سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة واحدة، فيما توجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.



وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.