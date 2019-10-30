سقوط زعيم عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط عاطل تزعم عصابة لسرقة السيارات في منطقة مدينة نصر.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد اكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.



بإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل بالاشتراك مع شقيقه "هارب"، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العاطل حال استقلاله السيارة المستولى عليها.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك مضيفًا أنهما يسرقا السيارات ويساوما مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.



وإعترف بارتكابهم 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط إحدى السيارات بمكان إخفائها، مضيفًا انفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم عقب مساومتهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بضبط المتهم الهارب، العرض على النيابة للتحقيق.