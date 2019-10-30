إنطلاق "ماراثون زايد الخيري" 27 ديسمبر بالسويس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون (زايد الخيري) انطلاق الدورة السادسة للماراثون في محافظة السويس يوم 27 ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وزير الشباب والرياضة والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة وشريف محمد فؤاد البديوي سفير مصر لدى الإمارات ومحمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.



وقال الفريق الركن محمد هلال الكعبي - خلال المؤتمر وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إنه في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة العليا للماراثون زايد الخيري وبالتعاون مع سفارة الإمارات في مصر تقرر إقامة "ماراثون زايد الخيري" في نسخته السادسة في مصر؛ وذلك تتويجا لنجاح الفعالية على مدى الخمس سنوات السابقة والتي جرت في مدينة القاهرة 3 مرات والأقصر والإسماعيلية بدعم وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.



وأضاف أنه سيتم تخصيص العائد من الماراثون هذا العام لصالح مستشفى الأورام التابع لجامعة القاهرة، لافتا إلى أن قيمة جوائز الماراثون لهذا العام تبلغ مليوني جنيه للمتسابقين.