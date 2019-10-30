الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

إطلاق المرحلة 2 من وحدات التدريب بالقرى الأكثر احتياجا نوفمبر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
اجتمع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، والشخصيات العامة.

وأشاد الوزير، بالدور الكبير الذي لعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، والتي كانت مهملة لما يقرب من 27 عاما.

وأوضح أن الوزارة أطلقت في النصف الثاني من سبتمبر الماضي 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني للشباب في محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، والتي لاقت رواجًا وأثرًا كبيرًا في جميع أرجاء لجمهورية، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 9 وحدات أخرى يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

وتابع، أن الوزارة بصدد إطلاق أربع وحدات من التسعة الجاري تطويرها كمرحلة ثانية خلال شهر نوفمبر المقبل، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى مصر، والعمل على الانتهاء من باقي الوحدات المتنقلة بالوزارة تباعا، وإطلاقهم جميعًا في قرى محافظات مصر.

وأكد، أنه كان يتابع بصفة يومية العملية التدريبية في كل محافظة لإزالة أية معوقات قد تصادف العملية التدريبية، حيث تم تسخير طاقات كل مديرية للقوي العاملة بالمحافظات الأربعة لخدمة العملية التدريبية بقري "العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباس، بمحافظة الفيوم، و"شها" مركز المنصورة بالدقهلية، و"ناصر الثورة" بالوادي الجديد، و"بني جميل" مركز البلينا بسوهاج.

ونوه، إلى أنه في نهاية كل دورة تدريبية يتم تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة بمنح الإناث ماكينة خياطة، والذكور حقيبة معدات سباكة وأدوات صحية، وكهرباء، لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا.

وتفقد الوزير وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، العمل على وحدات التدريب المتنقلة التي يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة ثانية، داخل الورشة الخاصة بالوزارة بأيدي عمالها ومعداتهم الخاصة بهم، كرسالة تقوم بها الوزارة وخدمة تقدمها للمجتمع المصري.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود الكبيرة الملموسة من جانب وزارة القوى العاملة في إحياء منظومة التدريب المهني، وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، والجهود الكبيرة التي بذلت بأيدي عمالها، وبما لهم من قدرة كبيرة على العمل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

منذ حوالي 23 ساعة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

منذ حوالي 14 ساعة

منة حسين فهمي تعتذر لزوجها عن هروبها يوم الخطوبة.. فيديو

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

برلماني: رسوم "تقارير السلامة" نفرت المواطنين من "التصالح في مخالفات البناء"

برلمانية: ري ملاعب الجولف بمياه النيل جريمة بكل المقاييس

سياسي لبناني يوضح للرئيس نيوز خسائر حزب الله من استقالة الحريري

طلب برلماني بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة

منوعات

كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

أمريكا الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش

كشكول

إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب ببنات عين شمس

"النيلي" يتابع انتظام العملية التعليمية بعدداً من المدارس

بالصور.. إقبال كبير من طلاب جامعة القاهرة للترشح للانتخابات

طالبة طب أسنان الأزهر:" الإمام الأكبر جاب لي جهاز تعويضي بنص مليون جنيه..وأخفيت نبأ بتر قدمي عن أسرتي"

إسلام سياسي

المفتي: نحتاج لتفعيل قيم التعايش لمواجهة خطاب الكراهية

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو


زيت وسكر

مصر تدرس الاستغناء عن المياه والأسمدة والمبيدات في الزراعة

“القوى العاملة” تُعلن موعد إطلاق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 – 10 – 2019

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل من أي مكان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

الجمعة.. افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

الحَاضِنُ الأسَاسِيّ للقادة وأطلس السعادة.. جديد ناشرون

"لا تسألنى من أنا" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

بمشاركة 37 فنان تشكيلى افتتاح معرض "أفريقيا فى القلب"

صفحتنا ع الفيس بوك