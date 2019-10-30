الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

فوز "الجيزة" بجائزة عاصمة الابتكار لعام 2019

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فوز محافظة الجيزة بجائزة عاصمة الابتكار لعام 2019، وذلك من بين 22 محافظة تنافست على الجائزة.
وقال صقر - في تصريح له اليوم الأربعاء - إنه تم الإعلان عن عاصمة الابتكار خلال معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، كما تم تكريم أفضل 7 محافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الجائزة.
وأضاف أن السويس فازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر ريادة الأعمال، وقنا فازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي، والوادي الجديد بجائزة أفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية، ودمياط أفضل محافظة في مؤشر التعاون، وسوهاج أفضل مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وفازت محافظة الجيزة بلقب أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا.
وأوضح صقر أن مؤشر عاصمة الابتكار هو محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار، حيث تم استحداث مؤشر لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمي المعترف به دوليًا.
وأشار إلى أن مؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان إلى جميع المحافظات.
ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمي الى أن هذا هو الإصدار الرابع للمؤشر الذي تم تصميمه عام 2016 ويتم الإعلان عن المحافظة الفائزة والمحافظات الأفضل في المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.
وأكد صقر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت،من خلال الأكاديمية، بالتعاون مع الشركاء في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات التخرج من خلال برامج ومبادرات مبتكرة مثل معرض القاهرة الدولي للابتكار وبرنامج المسابقات التليفزيوني (القاهرة تبتكر) وغيرها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية إلى أن أحد أهداف إطلاق هذه المسابقة بين محافظات مصر هو نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية في أقاليم مصر المختلفة.
وأوضح أن المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار تساعد على تحسين وضع مصر في مؤشرالابتكار العالمي وتحقيق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار يتكون من سبعة مؤشرات فرعية وهي مؤشر خلق التكنولوجيا والخاص بطلبات براءات الاختراع، ومؤشر انتشار الابتكارات في المحافظة ويقيس تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين أو التي تقدم في مجال البيئة الخضراء، ومؤشر المهارات الأكاديمية ويقيس عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات الموجودة أو التي تغطي نطاق المحافظة.
ويتكون أيضا من مؤشر التفوق الدراسي ويتم قياس هذا المؤشر من خلال حساب عدد الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والفنية كنسبة من الطلاب المقيدين في الثانويةالعامة والفنية، ومؤشر التعاون بين المحافظة والجامعات والمراكز البحثية ويقيس التعاون العلمي بينها، ومؤشر ريادة الأعمال يتم قياسه من خلال حساب نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المحافظة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إنشاء المراكز التكنولوجية الجديدة، ومؤشر التعاون الدولي ويقيس نسب المنح الدولية التي حصلت عليها المحافظة.
وتم حساب المؤشر كمتوسط حسابي (arithmetic average) للمؤشرات الفرعية السبعة المكونة له مع إعطاء أوزان مختلفة حسب تأثير كل مؤشر فرعي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس الصلح مع الخطيب

منذ يوم

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

منذ حوالي 15 ساعة

شرط تركي آل الشيخ لإقامة مباراة بين الأهلي وألميريا الإسباني

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

برلماني: رسوم "تقارير السلامة" نفرت المواطنين من "التصالح في مخالفات البناء"

برلمانية: ري ملاعب الجولف بمياه النيل جريمة بكل المقاييس

سياسي لبناني يوضح للرئيس نيوز خسائر حزب الله من استقالة الحريري

طلب برلماني بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة

منوعات

كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

أمريكا الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش

كشكول

إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب ببنات عين شمس

"النيلي" يتابع انتظام العملية التعليمية بعدداً من المدارس

بالصور.. إقبال كبير من طلاب جامعة القاهرة للترشح للانتخابات

طالبة طب أسنان الأزهر:" الإمام الأكبر جاب لي جهاز تعويضي بنص مليون جنيه..وأخفيت نبأ بتر قدمي عن أسرتي"

إسلام سياسي

المفتي: نحتاج لتفعيل قيم التعايش لمواجهة خطاب الكراهية

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو


زيت وسكر

مصر تدرس الاستغناء عن المياه والأسمدة والمبيدات في الزراعة

“القوى العاملة” تُعلن موعد إطلاق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 – 10 – 2019

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل من أي مكان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

الجمعة.. افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

الحَاضِنُ الأسَاسِيّ للقادة وأطلس السعادة.. جديد ناشرون

"لا تسألنى من أنا" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

بمشاركة 37 فنان تشكيلى افتتاح معرض "أفريقيا فى القلب"

صفحتنا ع الفيس بوك