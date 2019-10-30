فوز "الجيزة" بجائزة عاصمة الابتكار لعام 2019

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فوز محافظة الجيزة بجائزة عاصمة الابتكار لعام 2019، وذلك من بين 22 محافظة تنافست على الجائزة.

وقال صقر - في تصريح له اليوم الأربعاء - إنه تم الإعلان عن عاصمة الابتكار خلال معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، كما تم تكريم أفضل 7 محافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الجائزة.

وأضاف أن السويس فازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر ريادة الأعمال، وقنا فازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي، والوادي الجديد بجائزة أفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية، ودمياط أفضل محافظة في مؤشر التعاون، وسوهاج أفضل مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وفازت محافظة الجيزة بلقب أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا.

وأوضح صقر أن مؤشر عاصمة الابتكار هو محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار، حيث تم استحداث مؤشر لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمي المعترف به دوليًا.

وأشار إلى أن مؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان إلى جميع المحافظات.

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمي الى أن هذا هو الإصدار الرابع للمؤشر الذي تم تصميمه عام 2016 ويتم الإعلان عن المحافظة الفائزة والمحافظات الأفضل في المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.

وأكد صقر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت،من خلال الأكاديمية، بالتعاون مع الشركاء في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات التخرج من خلال برامج ومبادرات مبتكرة مثل معرض القاهرة الدولي للابتكار وبرنامج المسابقات التليفزيوني (القاهرة تبتكر) وغيرها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية إلى أن أحد أهداف إطلاق هذه المسابقة بين محافظات مصر هو نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية في أقاليم مصر المختلفة.

وأوضح أن المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار تساعد على تحسين وضع مصر في مؤشرالابتكار العالمي وتحقيق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار يتكون من سبعة مؤشرات فرعية وهي مؤشر خلق التكنولوجيا والخاص بطلبات براءات الاختراع، ومؤشر انتشار الابتكارات في المحافظة ويقيس تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين أو التي تقدم في مجال البيئة الخضراء، ومؤشر المهارات الأكاديمية ويقيس عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات الموجودة أو التي تغطي نطاق المحافظة.

ويتكون أيضا من مؤشر التفوق الدراسي ويتم قياس هذا المؤشر من خلال حساب عدد الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والفنية كنسبة من الطلاب المقيدين في الثانويةالعامة والفنية، ومؤشر التعاون بين المحافظة والجامعات والمراكز البحثية ويقيس التعاون العلمي بينها، ومؤشر ريادة الأعمال يتم قياسه من خلال حساب نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المحافظة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إنشاء المراكز التكنولوجية الجديدة، ومؤشر التعاون الدولي ويقيس نسب المنح الدولية التي حصلت عليها المحافظة.

وتم حساب المؤشر كمتوسط حسابي (arithmetic average) للمؤشرات الفرعية السبعة المكونة له مع إعطاء أوزان مختلفة حسب تأثير كل مؤشر فرعي.