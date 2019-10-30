خلال 24 ساعة.. ضبط 5217 مخالفة مروریة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفین منھم.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5217 مخالفة مرورية متنوعة، بینھا " 2075 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 256 مخالفة السير بدون ترخیص قیادة وتسییر، 20 دراجة نارية مخالفة، مخالفتين موقف عشوائي، 31 مخالفة شروط الترخیص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة.