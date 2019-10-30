السلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية لاستيراد القمح

أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة جديدة لشراء الأقماح من الخارج لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى، على أن يتم شحن الأقماح فى الفترة من 5 إلى 15 من شهر ديسمبر المقبل.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت القرار رقم 149 لسنة 2019، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2019، وذلك اعتبارًا من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭأنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.