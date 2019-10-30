"خارجية البرلمان" تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، 3 اجتماعات الأسبوع القادم.



وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول صباح الأحد، أطر التحرك الخارجي مع لجنة الشركاء الدوليين في ضوء الفهم غير الصحيح للبعض والترويج للمغالطات عن الاوضاع بمصر وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 2019 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشان وضعية المنسق المقيم ومكتبة في مصر والموقعة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 و30 مايو 2019.



وتناقش اللجنة في الاجتماع الثالث يوم الاربعاء المقبل العلاقات المصرية النيوزلندية مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النيوزلندية للشرق الاوسط والتي ستزور اللجنة وتلتقي بأعضائها.