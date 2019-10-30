"مشروعك" يساهم في توفير 670 ألف وظيفة للشباب

قالت وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) أسهم في توفير أكثر من 670 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 130 ألفًا و557 مشروعًا متنوعًا بقروض 11 مليارًا و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية، في ضوء جهود الدولة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.



وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أن المشروعات الصغيرة سلاح التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وأن (مشروعك) يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة؛ تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مطالبًا الشباب بتنفيذ مشروعات تعتمد على أفكار جديدة ومبتكرة والاستفادة من القدرات الابتكارية للشباب المصري.



وأشارت إلى أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات المنفذة من خلال (مشروعك) حيث تجاوزت المشروعات التي نفذتها محافظة المنيا 16 ألف مشروع وفرت حوالي 85 ألف فرصة عمل، والبحيرة أكثر من 14 ألف مشروع وفرت أكثر من 60 ألف فرصة عمل، وسوهاج 13 ألفًا و700 مشروع، والدقهلية 11 ألفًا و300 مشروع، وتجاوزت حجم القروض المليار جنيه في محافظات المنيا والشرقية وسوهاج.



وشددت على ضرورة قيام وحدات (مشروعك) في المحافظات وعددها 287 بتقديم كافة التسهيلات للشباب المتقدم للحصول على قروض لإقامة مشروع، وتوفير تدريب فني وإداري للحاصلين على قروض للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استكمال استيفاء الشروط من الجهات المعنية بالمحافظات.



وطالبت بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات، قائلًا إن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة.