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محافظات

الـ"masey".. رمزًا للأفارقة في الأفرو صيني (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
إسراء توفيق
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الـ"masey" يعتبر من الرموز المميزة لدى جميع الأفارقة، وهو تمثال يجسد المرأة والرجل ملتصقين، وتتميز أيضًا السودان بنوع خاص من هذا التمثال، ولكنهم منفصلين ومصنع من خشب "الأبنوس" وغير ملون، والتقت "الدستور" بإحدى المشاركات السودانيات بهذه المشغولات بالمهرجان الأفرو صيني بأسوان.

الـmasey.. رمزًا
قالت أثيلات كمال المأمون من السودان، إنها تعمل في هذا المجال منذ حوالي 25 عامًا، ولكنها أول مرة تزور فيها مدينة أسوان خلال مشاركتها بمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، وأنها شاركت في سوق الحرف التراثية الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات المهرجان بمجموعة من المشغولات اليدوية المصنوعة من الأحجار، وهذه الأحجار تأتي من أنحاء السودان وأفريقيا، بالإضافة إلى مشغولات السعف المختلفة، ولكنها تتميز بصناعتها كميداليات للمفاتيح بألوان سودانية مميزة تجعلها مميزة عن مشغولات أي بلدًا آخر.
الـmasey.. رمزًا
وأضافت لـ"الدستور" أنها حرصت على المشاركة بمجموعة من التماثيل الخشبية المصنوعة في السودان ولكنها مميزة بشكل كبير لدى الأفارقة، وهم: المحارب الأفريقي بلونه الأسمر ويحمل سهامه، والشمعدان، والحيوانات ومنها الأسد باعتباره رمزًا للحيوان الأفريقي، والجمل، والفيل، مشيرة إلى أنهم جميعًا تم تصنيعهم من خشب الأبنوس، أجود أنواع الأخشاب الموجودة في السودان.
الـmasey.. رمزًا
وأوضحت، أنها حرصت على المشاركة أيضًا بالـmasey، حيث إنه يعتبر رمزًا بارزًا للأفارقة ويتم وضعه بجميع منازلهم وضمن العادات الإفريقية، وهو يجسد امرأة ورجل ملتصقين ببعضهم ويرتدون الزي الأفريقي باللون الأحمر، لافتة إلى أن هناك "masey" أيضًا خاص بالسودان يختلف شكله عن الآخر، لأنه يجسد المرأة والرجل ولكنهم منفصلين عن بعضهم، ومصنوع من خشب الأبنوس، ويتم وضعهم بنفس المكان.
الـmasey.. رمزًا
وأشار إلى، أن من ضمن الأنتيكات التي يفضلها الأفارقة وحرصت على جلبها من السودان للمشاركة بها فى فعاليات المهرجان الافرو صينى، "قرن البقر" المزخرف بألوان وأشكال الحيوانات المختلفة، حيث أنه يتم تنظيفه وتشكيله بالرسومات ويتم استخدامه للأقلام، وهي مميزة جدًا بالنسبة للأفارقة.
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