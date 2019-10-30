أعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بخصوص اراضي العبور الجديدة والبالغ مساحتها نحو 40 ألف فدان.



وتنشر الدستور الأوراق المطلوبة لتقنين أراضى العبور الجديدة، بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء بتقنين أوضاع بعض الشركات:



1- سحب إستمارة طلب تقنين الأوضاع إلكترونيا.

2- التنازل عن جزء من الأرض وتقنين باقي المساحة.

3-الالتزام بالتسعيرة الرسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

4- أصل خريطة موضح عليها موقع اﻷرض محل الطلب.

5- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

6- إعلان وراثة فى حالة وفاة صاحب الملكية الأصلي للقطعة.

7- رسم كروكى للموقع محدد به اﻷبعاد والحدود والمساحة

8- جميع إيصالات الدفع من الشركة الزراعية المالكة للأرض.

9- توفر عدة طرق لسداد مقابل تقنين الأوضاع للأراضى.

10- تحصيل مقابل تعديل استخدام الأرض من زراعي لعمراني.

