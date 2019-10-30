انقلاب ميكروباص ومصرع قائدها بالغربية (صور)

شهد طريق "طنطا - محلة منوف فجر" التابع لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، انقلاب سيارة ميكروباص فى الترعة مما أدى إلى مصرع قائدها وتم انتشال السيارة وسط حالة من الذعر بين قائدى السيارات وأهالي المنطقة.



كان اللواء السعيد شكرى مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص حمراء اللون تعمل على خط كتامة طنطا، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز طنطا إلى محل الواقعة، وتبين مصرع قائدها "احمد سعد"، مقيم عزبة بطاح، وعدم وجود أى راكب بالسيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث.