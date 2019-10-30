استقرار أسعار الذهب وسط خفض محتمل للفائدة الأمريكية

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الأربعاء، إذ يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بينما قدم ضعف الأسهم بعض الدعم.



وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1487.89 للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود

الأمريكية الآجلة إلى 1490.40 دولار للأوقية.



وبحسب أداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام.



وقدمت مخاوف من ركود وتباطؤ اقتصادي عالميين محتملين دعما للمعدن الأصفر. وأظهرت بيانات نشرت أُمس الثلاثاء أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.



وقال وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن السعر الفوري للذهب قد يختبر مستوى الدعم عند سعر 1480 دولارا للأوقية مع وجود فرصة

جيدة بالنزول لما دون هذا المستوى والتراجع إلى المستوى المنخفض الذي بلغه في الأول من أكتوبر عند 1458.50 دولار.



ولم يطرأ تغير كبير على المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة 0.1 بالمئة عند 17.78 دولار للأوقية لتنزل لليوم الثالث على

التوالي، واستقر البلاتين دون تغيير عند 919.63 دولار. وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1788.06 دولار للأوقية.