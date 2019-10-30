الاحتلال يشن حملة اعتقالات في غرب القدس ورام الله وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس.



وذكرت مصادر محلية لوكالة وفا، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، واعتقلت كلا من: يزن إبراهيم مرار، وطارق عيسى علي حسين، وموسى علي حسين، وسعيد مصطفى داود.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم أيضا، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة.



وأشارت مصادر محلية في تصريحاتها وكالة وفا، إلى أن الاحتلال اعتقل الشاب ربيع فرح أبو النواس من بلدة سنجل شمال رام الله، فيما اعتقلت الشاب مصطفى تيسير من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، إضافة إلى الأسير المحرر محمد عيسى حسين من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.



وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في قرية أبو قش خلال انسحاب الاحتلال من المزرعة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت.



كما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، خليل قاسم الشيخ (42 عاما)، وقاسم طالب الشيخ (18 عاما)، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، ونادر شبلي العزة (20 عاما) من مخيم العزة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.