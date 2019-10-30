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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الأربعاء معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائلًا للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 20 27
شبين الكوم 20 27
طنطا 19 26
دمنهور 21 26
الإسكندرية 21 26
بلطيم 20 25
مطروح 18 25
السلوم 17 25
سيوة 14 25
بورسعيد 20 25
دمياط 21 25
الزقازيق 19 26
الاسماعيلية 17 27
السويس 18 26
العريش 17 25
رفح 17 24
رأس سدر 20 27
نخل 11 25
نويبع 21 26
طابا 18 25
كاترين 09 24
الطور 20 28
شرم الشيخ 23 29
الغردقة 21 30
مرسى علم 23 29
الفيوم 19 28
بنى سويف 18 28
المنيا 15 29
أسيوط 15 29
سوهاج 18 29
قنا 18 30
الأقصر 17 30
أسوان 20 31
أبوسمبل 18 30
الوادى الجديد 19 30
شلاتين 23 31
أبورماد 23 30
حلايب 25 28
رأس حدربة 24 28
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