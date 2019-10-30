الحَاضِنُ الأسَاسِيّ للقادة وأطلس السعادة.. جديد ناشرون

تحت عنوان «الحَاضِنُ الأسَاسِيّ للقادة» صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب للكاتبة نوال العدواني٬ والذي تقدم من خلاله مقاربة تربوية في التنشئة الأسرية للأبناء وفق منظورٍ قيميٍّ يتبنى وجهة نظر إسلامية في التربية، تتحدث فيه الكاتبة عن دور الأم في التربية وفي توجيه أبنائها للخير أو للشر سواء بعلمها أو جهلًا منها، فبرأيها أنّ الأم هي المؤثر الأول في سلوك أبنائها، وأيُّ خلل في سلوكهم يعني أنها قد تخلت عن جزء حتى ولو بسيط من دورها تجاههم.



في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت الترجمة العربية لكتاب "أطلس السعادة..الأسرار العالمية للعيش بسعادة"، تكشف مؤلفته الصحفية البريطانية٬ هيلين راسل٬ الطرق المذهلة التي تبحث فيها أمم مختلفة عن السعادة في حياتهما، وتُطلعنا على ما يمكنها أن تعلّمنا بشأن سعينا الخاص إلى معنى يساعدنا على إعادة تركيز حياتنا وتحديث منظورنا إلى الحياة.



يحمل الكتاب رسومًا طريفة، تأخذنا في جولة حول العالم، لنستكشف أسرار السعادة عبر قضاء وقت مع العائلة، أو في هواية، أو في تنفيس الضغط خلال العمل، أو في الانغماس في الطبيعة.