"لا تسألنى من أنا" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم٬ فيلم "لا تسألنى من أنا" للفنانة الكبيرة شادية٬ ومن إخراج أشرف فهمي٬ الفيلم إنتاج مصري عام 1984.



الفيلم عن قصة لإحسان عبد القدوس٬ سيناريو وحوار أحمد صالح٬ ومن بطولة: هشام سليم٬ طارق الدسوقي٬ إلهام شاهين٬ مديحة يسري٬ يسرا٬ فاروق الفيشاوي٬ وأحمد غانم.



يتناول الفيلم قصة امرأة فقيرة اسمها عائشة الفقر، لذا فإنها تبيع ابنتها زينب للثرية العاقر شريفة٬ شريطة أن تقوم هي برعايتها بصفتها مربيتها. كما تتكفل شريفه هانم بمصاريف أسرة عائشة لكى تتمكن من القيام بشئون وطلبات أفراد أسرتها، لا يعلم هذا الاتفاق سوى زغلول محامى شريفة هانم وتتوالي الأحداث.