الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث بالطريق الصحراوي بالبحيرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:38 ص
جريدة الدستور
معوض هويدى
طباعة
أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع، عند الكيلو 108 دائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد ياسر طوسن المقرحى مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع، عند الكيلو 108 اتجاه طريق القاهرة.

وبانتقال الرائد محمد رسلان رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون، بين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى وادى النطرون التخصصي.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

صرف 50 ألفا لأسرة المتوفي و20 للمصاب في حادث "تذكرة القطار"

منذ حوالي 20 ساعة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ طب نفسي: الشابان قفزا من القطار لأنهما يعانيان من خلل

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

وزير قطاع الأعمال: طرح أرامكو السعودية سيعطل الطروحات الحكومية

خاص| رئيس مصلحة الجمارك: إجراءات ضبط المنافذ الجمركيةستؤدى لخفض الأسعار بالأسواق

متابعة الرئيس السيسى لجهود الحكومة فى توفير السلع تتصدر اهتمامات الصحف

أمين الاتحاد من أجل المتوسط: منتدى شباب العالم أهم منصة شبابية

منوعات

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

أمريكا الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش

"واتس آب" تقاضى شركة إسرائيلية بتهمة التجسس

كشكول

"الخشت" يعلن زيادة حافز الجودة للأساتذة

ولي أمر تستغيث من كارثة داخل مدرسة بالقاهرة: "ابني راجعلي بينزف"

"التعليم" تستعد لاستلام 650 ألف جهاز تابلت للأول الثانوي

بالصور.. "عبدالغفار وصبحي" يشهدان احتفال جامعة النهضة بتخريج دفعة جديدة من طلابها

إسلام سياسي

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو

غضب سلفي على وزير الأوقاف بسبب ياسر برهامي


زيت وسكر

“الحق فى الدواء” تحذر من النصب بأسم “مصل السحائى”.. وتؤكد سعره 150 جنية

ما لا تعرفه عن تاريخ مرض الإلتهاب السحائي في مصر

12 حالة فقط يحق فيها للكهرباء رفع العداد عن المواطن.. تعرف عليها!

تعرف على حقوق المرأة العاملة بقانون العمل الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

الحَاضِنُ الأسَاسِيّ للقادة وأطلس السعادة.. جديد ناشرون

"لا تسألنى من أنا" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

بمشاركة 37 فنان تشكيلى افتتاح معرض "أفريقيا فى القلب"

بالصور.. تكريم أبطال نصر أكتوبر ونجوم الفن بدار الأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك