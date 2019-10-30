إصابة 7 أشخاص فى حادث بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع، عند الكيلو 108 دائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد ياسر طوسن المقرحى مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع، عند الكيلو 108 اتجاه طريق القاهرة.



وبانتقال الرائد محمد رسلان رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون، بين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى وادى النطرون التخصصي.



تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.