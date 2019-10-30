اليوم.. اللوردات البريطاني يناقش إجراء انتخابات مبكرة

يناقش مجلس اللوردات البريطاني اليوم الأربعاء، قرار النواب الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من مأزق بريكست الذي يشل المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وسيعرض النص الأربعاء على مجلس اللوردات حيث قد لا يكون تمريره أكثر من إجراء شكلي. وقال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان في حكومة جونسون أنه سيتم بناء على هذا القرار، حل البرلمان عند الساعة 00،01 بتوقيت غرينتش من الأربعاء المقبل.



وبعد مناقشات صاخبة استمرت ساعات، وافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة بلغت 438 صوتا مقابل عشرين، على تنظيم الاقتراع الذي يريد جونسون إجراءه، وقد حدد موعد الانتخابات في التاسع من ديسمبر المقبل.



وكانت تلك رابع محاولة يقوم بها جونسون لدعوة البريطانيين إلى التصويت، وقد نجحت بفضل دعم نواب حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة.