صحيفة: روسيا تطلق صاروخا ذا رأس نووى مطلع العام المقبل

تبدأ روسيا تختبر صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات في مطلع عام 2020.



وبحسب صحيفة "فيدوموستي"، فإن القوات الروسية ستختبر صاروخ "إر إس-28" (سارمات) خلال تجارب إطلاقه في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية وفي موقع بإقليم كراسنويارسك.



ويُتوقع أن يدخل صاروخ "سارمات" الخدمة في عام 2021.



ويعتبر صاروخ "سارمات" من أهم الاختراعات العسكرية الروسية الجديدة المدعوة للمحافظة على الندية في مجال الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سلاح رهيب جدا، إذ يستطيع صاروخ "سارمات" الوصول إلى أهدافه عبر القطبين الشمالي والجنوبي ولا تقدر وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا ومستقبليًا على اعتراضه. ويقدر صاروخ "سارمات" على حمل أسلحة فرط صوتية تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت مثل الرأس المدمر المعروف باسم "أفانغارد".