تركيا وإيران وروسيا يرحبون بافتتاح اللجنة الدستورية السورية

رحب وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا بالإطلاق المرتقب للجنة الدستورية السورية والمقرر أن أن تبدأ أعمالها اليوم (الأربعاء).



وقال وزير الخارجية التركي مولود قاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك إن إطلاق اللجنة أظهر أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري.



كما أكد وزراء الخارجية الثلاثة التزامهم الكامل بسيادة ووحدة أراضي سوريا، وأعربوا عن موقفهم بتفكيك الإرهاب بجميع أشكاله في البلاد.



وقال وزير الخارجية التركي: "أكدنا على أهمية الحاجة إلى معالجة القضايا الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وأكدنا على ضرورة تهيئة تفضي إلى عودة اللاجئين والمشردين داخليا".



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الوزراء الثلاثة ناقشوا بالتفصيل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية.