بمشاركة 37 فنان تشكيلى افتتاح معرض "أفريقيا فى القلب"

يفتتح في السابعة مساء اليوم٬ بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، المعرض الجماعي "أفريقيا في القلب" بمشاركة كل من الفنانيين: فريد فاضل٬ زينب محمود٬ إبتسام أحمد٬ صفية القباني٬ سيد هويدي٬ شيرين كمال٬ أسماء مجدي٬ هاني يوسف٬ نبيلة أحمد٬ شريف عبد القادر٬ عبد الفتاح البدري٬ وغيرهم.



هذا ويقام المعرض الذي يستمر حتي 9 نوفمبر المقبل٬ في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الافريقى والتي تتميز بالثراء والتنوع وتعدد الأنشطة الإبداعية التبادلية بين الوطن ودول القارة السمراء باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للبلاد.



كما تبرز أهمية دور القوة الناعمة في التواصل بين شعوب الأرض الواحدة في حوار للثقافات لا ينقطع ويرمى إلى التفاهم والتعارف بهدف الاندماج والتكامل وتقريب المسافات بين أبناء القارة.