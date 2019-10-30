أفغانستان: مقتل 8 من عناصر طالبان واعتقال 5 آخرين خلال عمليات أمنية

أعلن مسؤولون عسكريون أفغان مقتل 8 من مسلحي حركة طالبان واعتقال 5 آخرين خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي دايكندي وبكتيا.



وأوضح المسؤولون الأفغان- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء- أن القوات الخاصة قتلت 7 مسلحين خلال العملية في منطقة جيزاب باقليم دايكندي ودمرت مخبأ للأسلحة، وأنها قتلت أحد مسلحي الحركة واعتقلت 5 آخرين خلال غارتين منفصلتين في منطقة سيد كرم في اقليم بكتيا.



وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأين للأسلحة خلال الغارتين.