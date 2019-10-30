أمريكا الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش

كشفت دراسة أعدها "الملف الدولي لهجمات أسماك القرش" أن الولايات المتحدة هي الأكثر تعرضا لهجمات القرش تليها إستراليا.



وذكرت الدراسة - التي نشرت تفاصيلها صحيفة "ذا صن" البريطانية- أنه وقع 130 حادثا من هذا النوع في العام الماضي من بينها 66 حادثا غير مبرر أغلبها في الولايات المتحدة.



وأضافت أن الولايات المتحدة شهدت 32 حادثا غير مبرر مسجلة أعلى رقم من هذه الحوادث فى العالم وكانت إحداها قاتلة، في حين جاءت أستراليا في المركز الثاني حيث سجلت 20 حادثا غير قاتل مقابل حادث قاتل واحد.