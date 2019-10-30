23 دولة تنتقد الصين بسبب معاملتها للأقليات المسلمة في شينجيانج

أصدرت 23 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بيانا اليوم الأربعاء، تنتقد الصين لمعاملتها للأقليات المسلمة في إقليم شينجيانج غربي البلاد.



ودعا البيان الصادر بالأمم المتحدة في نيويورك الحكومة الصينية إلى "التمسك بقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية والالتزامات باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية المعتقد الديني، في شينجيانج وفي أنحاء الصين".



كما دعا البيان الحكومة في بكين إلى الامتناع عما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي لليوغور والجاليات المسلمة الأخرى".



وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص من الويغور والقرغيز والكازاخيين تم وضعهم في معسكرات تعليم سياسية بالمنطقة، حسب نشطاء حقوقيين وحكومات أجنبية.



وتطلق الصين على المعسكرات اسم "مراكز التعليم والتدريب" وتقول إنها ضرورية للحد من الإرهاب والتطرف الديني.



وكانت الصين قد رفضت نداء مماثلا أصدرته 22 دولة في يوليو، ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية ذلك بأنه تدخل "عنيف" في الشؤون الداخلية للصين.