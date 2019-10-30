السكة الحديد: لا توجد أعطال بحركة القطارات

أكدت هيئة السكة الحديد، إن حركة الوجهي البحري والقبلي تسير بصورة طبيعية ولا يوجد أو أعطال كما يشاع في مواقع التواصل الإجتماعي بوجود عطل على إثر حادثة اصطدام جرار بأتوبيس.



وأوضحت الهيئة، إن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات وذلك للتأكد من عدم وجود أى خلل في القطارات مما ينتج عن الأمر وجود أى مشاكل لدى جمهور الركاب، خاصة أن المرفق يتردد عليه عدد ضخم من الركاب يوميا.



وأهابت هيئة السكة الحديد المواطنين بعدم الانجراف وراء الإشاعات التي يتم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حركة القطارات.