أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ61.07 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتراجع حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وتراجع خام القياس العالمي "برنت" في العقود الآجلة نحو 61 سنتًا عن التعاملات الختامية لتداول أمس الثلاثاء ليسجل 61.06 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.30 دولار للبرميل.



وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تواجه أسواق النفط فائضا في المعروض في عام 2020، نتيجة زيادة الإنتاج ووسط مخاوف ضعف الطلب.



وقال مدير أسواق الطاقة في الوكالة في تصريحات له اليوم، إن السوق سيستمر في تلقي الإمدادات بشكل جيد في العام المقبل، وأنه ما لم تتغير الأشياء الأخرى سنشهد فائضًا على الأرجح، ما لم يكن هناك انتعاش قوي لنمو الطلب.



وكانت وكالة الطاقة خفضت في آخر تقرير لها تقديرات نمو الطلب على الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميًا للعام الجاري و2020.



وأوضح، أن المعروض العالمي في العام الجاري تلقى دعمًا من الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة عبر إنتاجها من النفط الصخري.