مرقس عادل ينتهى من تصوير مشاهد "حواديت الشانزلزيه"

انتهى المخرج مرقس عادل من تصوير كافة مشاهد مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة قناة on e وقناة mbc 4.



وأعرب "مرقس" لـ"الدستور" عن سعادته الشديدة لتجربته الأولى في الإخراج بعالم الدراما، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بأجواء التصوير، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن لا ينتهي من تصوير العمل، موضحًا أن روح التعاون والمرح والحب ملئت لوكيشن التصوير مما ساعده على أن يخرج العمل بسهولة.



وأضاف أن العمل أحداثه تدور في حقبة زمنية كانت تتمتع بالرقي والازدهار الفني، وهي فترة الخمسينات التي تعد مجرى الأحداث في المسلسل، ووصف العمل بـ"العميق" لما يحتويه من أحداث شيقة تناقش قضية هامة تكشفها الأحداث.



مسلسل "حواديت الشانزلزيه" قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته إلى جانب إياد نصار كلا من إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإدوارد وفريدة سيف النصر ومحمد عبدالحافظ وعارفة عبدالرسول.