شارموفرز تفوز بجائزة "Boisdale Music Award" كأفضل فريق غنائى فى العالم

تمكنت فرقة شارموفرز من حفر اسمها في الوسط الموسيقي العالمي بالاستحواذ على جائزة "The Boisdale Music Award" البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019.



وجاء اختيار شارموفرز كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم ضمن تصنيف "Best New International Group"، في جوائز "Boisdale" الموسيقية التي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي "Jools Holland"، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي تمت إقامته في العاصمة البريطانية لندن.



وأتت هذه الجائزة وسط انتعاشة فنية تعيشها شارموفرز خلال هذه الفترة بالتزامن مع إطلاق أجدد أغنياتها المصورة "عايز أخلص جامعة"، بمناسبة انطلاقها في جولة حفلات غنائية على مستوى الجامعات في مصر، منها "حلوان والزقازيق وعين شمس"، مع استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي، بمشاركتها في مهرجان "Why Not"، بصحبة أكبر الفرق المصرية، مثل "كايروكي ومسار إجباري وديسكو مصر" مع العسيلي، بعد احتفائها مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثاني "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتي "زامبا" و"مفتقد الحبيبة".