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حوادث

ضبط مرتكبى واقعة اختطاف صاحب شركة مقاولات بالإسماعيلية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف صاحب شركة من أمام مقهى وطلب فدية مقابل إطلاق سراحة فى الإسماعيلية.

تلقى قسم ثان الإسماعيلية بلاغًا بقيام بعض الأشخاص باختطاف "أ. ع. ج"، 38 سنة، صاحب شركة الفاتح للمقاولات، مُقيم بدائرة القسم، أثناء جلوسه على مقهى بدائرة القسم، وتبين من قيام 6 أشخاص مُلثمين يستقلون سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي، وبحوزتهم أسلحة نارية، باقتياد المذكور من المقهى وإجباره على استقلال إحدى السيارتين، وهربوا.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي، عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 16 شخصًا، وأنهم قاموا باحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة مأموريات، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات، وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية، أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف، وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة)، و208 طلقات مختلفة الأعيرة، و10 خزن آلية، و4 خزن طبنجة، و10 آلاف جنيه، و5 سيارات (3 ملاكي، وسيارة نقل، وأخرى أجرة).

وبمواجهتهم، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجني عليه، ومساومة أهله على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه، مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة.
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