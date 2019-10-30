بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكى يقر مشروعا لفرض عقوبات ضد تركيا

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، مساء الثلاثاء، على فرض سلسلة من العقوبات الشاملة على تركيا بسبب عدوانها ضد شمال سوريا.



وقال السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، في تغريدة له: "أقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات، مما يرسل إشارة إلى أن الكونجرس لن يقف مكتوف الأيدي أمام مذابح تركيا وعملائها ضد حلفائنا الأكراد السوريين وعملها لإحياء داعش، يجب على مجلس الشيوخ أن يتخذ موقفا، حياة حلفائنا وأمننا في خطر".



وصوت 403 لصالح القرار، مقابل 16 صوتا ضده، ما يشير إلى أن الإجراء حاز على تأييد واسع من الجمهوريين، بمن فيهم قادة الحزب.



ويعد التصويت تأكيدًا على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا قد أثار انتقادات حادة تجاه ترامب.