الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

أعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوتين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ضد قناة "الحدث اليوم" وخالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، لوقف تجاوزات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.



وقال الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي وتحويل القناة إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادي الزمالك الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التلفزيونية ليوجه سيل من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسئولين في النادي الأهلي، حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير وتحمل العبارات المشينة الخادشة للحياء بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية.



وتمسك النادي الأهلي في شكواه، بالتأكيد على خطورة ما يرتكبه رئيس نادي الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.



وأكد الأهلي في شكواه على أن تجاوزات رئيس نادي الزمالك فاقت الحدود وأن تصعيد الأمر اليوم ليس أمرا جديدا؛ بل سبق وأن تم تصعيد الأمر إلى الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة خاصة وأن النادي ترفع كثيرا عن الرد علي تجاوزات رئيس نادي الزمالك وذلك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا علي المصلحة العليا للبلاد.



وأضاف النادي في شكواه أنه ينتظر اتخاذ الجهتين المنوط بهما فحص شكوتاه بما يروه قانونا مناسبا لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة على الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية والتي ارتكبت من خلال برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، مطالبين الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء.