21 مليون جنيه لدعم الأندية الرياضية بمطروح

أكد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على تقديم كافة الدعم لجميع الفرق والأندية الرياضية، ومنها نادى الرجاء، وذلك للقدرة على المنافسة والصعود للدوري الممتاز بخبرة وإمكانيات لاعبيه وجهازه الفني وتشجيع وتحفيز اللاعبين، بالإضافة إلى مساندته الدائمة لجميع الفرق الرياضية بالمحافظة لدعم قدرتها على المنافسة ووضع محافظة مطروح على الخريطة الرياضية المصرية.



وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة الأسبوع الماضي على استغلال القرية الأوليمبية بالكيلو 10 بمرسى مطروح لتستفيد منها الفرق الرياضية بالمحافظة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقاعدة الرياضية من خلال حرص المحافظة على تطوير مراكز الشباب أولًا سواء في الملاعب أوالمبانى، ودعم الأندية الرياضية بمبلغ 21 مليون جنيه خلال عام فقط.



واستمع محافظ مطروح لمطالب نادي الرجاء مؤكدًا ثقته بخبرة لاعبي النادي وإدارته الفنية وعزيمتهم وإصرارهم على الصعود، مع العمل على المساهمة في صرف المستحقات المالية لفريق نادي الرجاء وتوفيرها وفق الإمكانيات المتاحة لتحقيق الاستقرار للفريق واللاعبين والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى حافز مالي تشجيعًا بالاستمرار في الترتيب الأولى والفوز بالمبارايات.



بينما قدم سعد أبو صندوق، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء والجهاز الفني واللاعبين بالشكر لمحافظ مطروح على دعمه لقطاع الرياضة بالمحافظة، وخاصة نادي الرجاء، والحرص على متابعتهم واللقاء بهم مما يمثل دافع معنوى كبير، مؤكدًا على أن الفريق الفني واللاعبين سيبذلون أقصى جهد لإعلاء اسم المحافظة والصعود إلى الدوري الممتاز.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بمجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد أبو صندوق رئيس مجلس إدارة النادى والجهاز الفني ولاعبي الفريق، وبحضور خالد عبد الحميد مديرعام الشباب والرياضة بالمحافظة.