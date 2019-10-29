الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محافظات

21 مليون جنيه لدعم الأندية الرياضية بمطروح

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
أكد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على تقديم كافة الدعم لجميع الفرق والأندية الرياضية، ومنها نادى الرجاء، وذلك للقدرة على المنافسة والصعود للدوري الممتاز بخبرة وإمكانيات لاعبيه وجهازه الفني وتشجيع وتحفيز اللاعبين، بالإضافة إلى مساندته الدائمة لجميع الفرق الرياضية بالمحافظة لدعم قدرتها على المنافسة ووضع محافظة مطروح على الخريطة الرياضية المصرية.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة الأسبوع الماضي على استغلال القرية الأوليمبية بالكيلو 10 بمرسى مطروح لتستفيد منها الفرق الرياضية بالمحافظة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقاعدة الرياضية من خلال حرص المحافظة على تطوير مراكز الشباب أولًا سواء في الملاعب أوالمبانى، ودعم الأندية الرياضية بمبلغ 21 مليون جنيه خلال عام فقط.

واستمع محافظ مطروح لمطالب نادي الرجاء مؤكدًا ثقته بخبرة لاعبي النادي وإدارته الفنية وعزيمتهم وإصرارهم على الصعود، مع العمل على المساهمة في صرف المستحقات المالية لفريق نادي الرجاء وتوفيرها وفق الإمكانيات المتاحة لتحقيق الاستقرار للفريق واللاعبين والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى حافز مالي تشجيعًا بالاستمرار في الترتيب الأولى والفوز بالمبارايات.

بينما قدم سعد أبو صندوق، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء والجهاز الفني واللاعبين بالشكر لمحافظ مطروح على دعمه لقطاع الرياضة بالمحافظة، وخاصة نادي الرجاء، والحرص على متابعتهم واللقاء بهم مما يمثل دافع معنوى كبير، مؤكدًا على أن الفريق الفني واللاعبين سيبذلون أقصى جهد لإعلاء اسم المحافظة والصعود إلى الدوري الممتاز.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بمجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد أبو صندوق رئيس مجلس إدارة النادى والجهاز الفني ولاعبي الفريق، وبحضور خالد عبد الحميد مديرعام الشباب والرياضة بالمحافظة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة رسالته لرئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نص استقالة الحريري المقدمة للرئيس اللبناني

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

للمراهقين: أكل اللحوم الحمراء مهمة لصحة الدماغ والعضلات

الرئيس نيوز

ما لا تعرفه عن مرض "إلتهاب السحايا".. الذكور والأطفال الأعلى إصابة

12 حالة يحق فيها لـ"الكهرباء" رفع العداد.. تعرف عليها

"الوزير" يشكل لجنة لبحث خروج قطار "دون سائق" في شبين القناطر

مخيون: أثيوبيا تماطل في "سد النهضة" لتضعنا أمام الأمر الواقع

منوعات

قرية أشباح منذ 6 أعوام

في التاسعة والثلاثين.. أستاذة جامعية تحقق بطولات فى سباقات الجرى

المجر تشجع مواطنيها على زيادة الإنجاب مقابل 30 ألف يورو

21 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة الأمم الأفريقية

كشكول

بالصور.. شوقي يبحث مع وزير الخارجية الألماني زيادة المدارس الألمانية بمصر

التعليم تكشف أعداد المتقدمين لوظيفة معلم تربية رياضية

"هندسة شبين" تشارك بسيارة صديقة للبيئة في مسابقة "EVER"

مجلس جامعة مطروح يناقش سبل التفاعل مع فئات المجتمع

إسلام سياسي

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو

غضب سلفي على وزير الأوقاف بسبب ياسر برهامي


زيت وسكر

“الحق فى الدواء” تحذر من النصب بأسم “مصل السحائى”.. وتؤكد سعره 150 جنية

ما لا تعرفه عن تاريخ مرض الإلتهاب السحائي في مصر

12 حالة فقط يحق فيها للكهرباء رفع العداد عن المواطن.. تعرف عليها!

تعرف على حقوق المرأة العاملة بقانون العمل الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

بالصور.. تكريم أبطال نصر أكتوبر ونجوم الفن بدار الأوبرا

زين عبدالهادى يطالب بإنشاء مركز تدريب عالمى للصناعات الإبداعية

افتتاح معرض أحمد فؤاد سليم الاستيعادي في ذكرى رحيله العاشرة (صور)

بعد تسليمه للخارجية.. 5 معلومات عن كتاب "محمود رائف أفندي.. أطلس شديد"

صفحتنا ع الفيس بوك