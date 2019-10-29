بإطلالة كاجوال ولقاء رامي عاشور.. أحدث ظهور لـ "شيري عادل"

فى أول ظهور لها بعد إشاعة انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود، طلت الفنانة شيري عادل على متابعيها بإطلالة مثيرة.



ونشرت شيرى عادل، صورتين لها، الأولى فى أحد السهرات مع أصدقائها من بينهم لاعب الإسكواش العالمي رامي عاشور، والثانية بإطلالة كاجوال، عبارة عن تيشرت أبيض وبنطلون جينز، وحذاء رياضي أبيض وشنطة متوسطة الحجم باللون الأسود وكاب باللون الأبيض، ولم تضع الميكب كعادتها في صورها على إنستجرام.