منة حسين فهمي تعتذر لزوجها عن هروبها يوم الخطوبة.. فيديو

استعاد المحامي طارق جميل سعيد، قصة حبه لزوجته منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، وهروبها يوم خطوبتهما وذلك للمرة الأولى.



وقال طارق جميل خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "المحور": "عندما تزوجت من منة تحقق حلم لي أصبحت أقضي معظم وقتي في المنزل".



وحكى للمرة الأولى قصة ارتباطه بمنة حسين فهمي، قائلًا: "عندما تخرجت كنت بحب منة وذهبت لوالدي وقلت له أنا عايز أتزوج منة وتعرفت عليها في نادي الجزيرة، وعندما أخبرتها وافقت، وبعدها دعونا الفنانة ميرفت أمين على العشاء، وفجأة عند استقبالها وجدت ميرفت أمين داخله لوحدها".



وأضاف: "أنه قلق من عدم وجود منة مع والدته وكذلك والديه، ولكنه قال ربما ستتأخر قليلًا، وبعد فترة من الوقت قالت الفنانة ميرفت أمين، إن لديها تخوف من الارتباط ولم تأتي".



وقالت منة حسين فهمي، في تعليقها على سبب عدم حضورها في مداخلة هاتفية للبرنامج: "اليوم ده أنا مجيتش وكانت هذه أكبر غلطة في حياتي، لأن طارق حب حياتي ولكن وقتها كنت صغيرة وكان عندي 17 عامًا واتخضيت من فكرة الزواج لأني كنت لسه في المدرسة ورغم حبي وانبهاري به إلا أنها غلطة عمري واعتذر منه".



وأضافت، أنها وجدته أفضل مما تمنت زمان، فهو نضج جدًا عن زمان وكبر مهنيًا وأصبح شخصية مسئولة وأفتخر به وأنا إلى جانبه وفرحانه به وهو معي، وهو أماني وعائلتي ومحور حياتي كلها.



وتابعت: "الحمد لله إن ربنا بعتهولي تاني ولا أعرف كيف مضت السنين الماضية بعيدة عنه، وكان نفسي أقول هذا الكلام أمام كل الناس".

