الكنيسة تحيي تذكار الأنبا ثاؤفيلس البطريرك الـ23

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى رحيل القديس الأنبا ثاؤفيلس الثالث والعشرون من باباوات الإسكندرية، الذى كان تلميذا للأب القديس أثناسيوس الرسولي، وتربى عنده، وتأدب منه الأدب الروحاني.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الاقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك او سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن الماكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول الماكولات البحرية والاسماك، فيما عدى يومي الأربعاء والجمعة.

