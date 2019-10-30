حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

سيطرت حالة من الجدل على أولياء أمور طلاب مدارس العمرانية، بعد انتشار شائعات تفيد بانتشار الالتهاب السحائي بمدارس العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، ومن بينهم مدرسة مصطفى كامل.



وكشف مصطفى بكساوي، مدير إدارة العمرانية التعليمية، حقيقة هذا الأمر، مؤكدًا أنه لا يوجد حالات التهاب سحائي في مدارس العمرانية.



وأضاف "بكساوي"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه كان يوجد أولياء أمور متخوفين من الالتهاب السحائي بعدما أصيب طالبين بسخونية وأثبتت التقارير الطبية أنها ليست التهاب سحائي.



وأوضح أنه استدعى لجنة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة وإرسالها اليوم الأربعاء إلى مدرسة مصطفى كامل للتقصي والوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة كإجراء احترازي.