"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بمعامل تحاليل بالقرية الذكية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد مختبرات التحاليل الطبية بالقرية الذكية، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 50 موظف استقبال، للعمل بالشروق، والعبور، والرحاب، والتجمع الثالث، والعمل 8 ساعات يوميا.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01099392293، أو 01099393779، أو التوجه لمقر المختبر في القرية الذكية، 6 أكتوبر، مجمع البنوك، بجوار CIB البنك التجاري الدولي.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة، على توفير فرص عمل للشباب، من خلال نشرة الوظائف الشهرية التي يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك للحد من نسبة البطالة التي وصلت مؤخرا لـ 7.5%.