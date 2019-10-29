بالصور.. تكريم أبطال نصر أكتوبر ونجوم الفن بدار الأوبرا

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تكريم عدد من أبطال نصر أكتوبر، وكوكبة من كبار نجوم الفن، وشهد التكريم الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



حضر التكريم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الشاعر عماد عبد محسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، الفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومديرى الإدارات بالقطاع.



وتم تكريم اللواء حاتم عبد اللطيف الفرقة 16 مشاة، اللواء بحرى محمود أحمد سعد بطل عملية تدمير الحفار، اللواء طيار مجد الدين رفعت قائد سرب الميراج، اللواء محمد رشاد عمران قائد الكتيبة 83 صاعقة، اللواء سعد عبد الهادى سليمان بطل الصاعقة فى معركة رأس العش، اللواء محمد محروس عبد الهادى أسطورة الصواريخ إسقاط 10 طائرات، اللواء أركان حرب على محمود عطية رئيس التخطيط الإدارى مدير إدارة الوقود، اللواء ممدوح عطية رئيس فرع العمليات بالحرب الكيماوية، اللواء مصطفى عبد الرحيم أبو سديرة بطل معركة الجزيرة الخضراء، اللواء نبيل طه على جبه نائب مدير سلاح الوقود، اللواء محمد حسن زايد محمد تفتيش القوات الجوية، رقيب سعد البكرى لواء 182 مظلات.



كما كرم الفنان يوسف شعبان، والفنان أحمد عز، والفنان محمد فراج، والفنان أحمد فلوكس، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد جمعة، واسم الكاتب حازم هاشم صاحب سلسلة كتب أبطال أكتوبر، وقدمت الحفل الإعلامية لما جبريل.



أيضا كرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى دورته الثانية، وهم: "الشاعر تامر حسين، والفنانة مى فاروق، والفنان عمرو مصطفى، والفنان مدحت صالح".



وأعلن خلال الحفل أسماء الفائزين فى مسابقة "أنا المصرى" بدورتها الثانية، حيث فازت بالمركز الأول الفنانة آية عبدالله عن أغنيتى "مصر جوايا" و"مصر فى القلب"، وفاز بالمركز الثاني الفنان محمد صلاح محمد ربيع عن أغنية "احنا المصراوية"، وفاز بالمركز الثالث الفنان مؤمن أحمد خليل عن أغنية "الدار الحلو"، وفاز بالمركز الرابع الفنانة نادين أحمد العمروسى عن أغنية "تحس بإيه"، أما المركز الخامس فقد فاز به مناصفة كل من الفنانة رانيا حافظ عن أغنية "يا بكرة" والفنان حسنى متولى المعاون عن أغنية "حضنك جنة".



وتغنى الفائزين بأعمالهم الفائزة هذا العام مع مجموعة من الفائزين فى المسابقة بدورتها الأولى بالعام السابق "رباب ناجى، شريف عبد المنعم، منار الشاذلى، أميرة رضا" فى ختام الحفل، بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.