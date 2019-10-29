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سياسي

"المصريين الأحرار" ينفذ ثان القوافل البيطرية لخدمة الفلاحين بالبحيرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قامت لجنة سلامة الغذاء بحزب المصريين الأحرار بالبحيرة، بالتعاون مع وزارة الطب البيطري، بتنفيذ ثاني القوافل البيطرية المجانية في قرية منشية عامر أبو حويط بمركز كفر الدوار بعد تنفيذ القافلة الأولى التي إنطلقت من قرية معمل القزاز، بقيادة الدكتور هادي الجندي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالمصريين الأحرار، وبحضور عبد الناصر نعيم أمين المركز، وعبده الفرلي أمين التنظيم وأعضاء هيئة مكتب كفر الدوار.

وشهدت القافلة بقرية منشية عامر أبو حويط إقبالًا كبيرًا من الأهالي بمركز كفرالدوار، وقامت اللجنة بالكشف على ما يزيد عن 350 حيوان وتحصينهم بالتحصينات اللازمة ضد الأمراض والديدان، وسط حالة من السعادة بين الفلاحين نظرًا لعدم تحملهم أي رسوم سواء للكشف أو التحصينات، تحت إشراف اللجنة البيطرية.

و قال المهندس محمد سعد سلامة أمين الحزب بالمحافظة، إن ذلك استكمالًا لسلسلة القوافل البيطرية المجانية التي أطلقها الحزب والمقرر لها أن تجوب نقاط متفرقة من محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبناءًا على توجيهات المهندس محمد سعد سلامة أمين الحزب بمحافظة البحيرة، وإشراف أمين التنظيم أحمد حموده.

وأضاف أن، القافلة جاءت في إطار إهتمامات الحزب بالثروة الحيوانية وضرورة الحفاظ عليها من الأمراض، وتخفيف العبء عن كاهل المربي، مشيرًا إلى إستمرار القافلة بشكل أسبوعي في مناطق أخرى بالمحافظة وفقا للخطة الموضوعة.
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